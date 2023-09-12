Rheinmetall произведет для Украины еще 40 БМП Marder

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Один из лидеров оборонной отрасли ФРГ, немецкая компания Rheinmetall, получило от федерального правительства Германии заказ на поставку в Украину 40 боевых машин пехоты Marder. Этот заказ увеличивает количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, до 80 экземпляров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Rheinmetall отметили, что заказ был размещен в августе.

«Rheinmetall полным ходом продолжает работу над существующими машинами, чтобы новая партия Marder могла быть поставлена ​​в соответствии с контрактом начиная с 2023 года», – сказано в релизе.

Производитель прямо не называет стоимость производства 40 Marder, однако отмечает, что сумма контракта – менее €100 млн (находится в двузначном диапазоне миллионов евро).