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Rheinmetall произведет для Украины еще 40 БМП Marder

Rheinmetall произведет для Украины еще 40 БМП Marder

Один из лидеров оборонной отрасли ФРГ, немецкая компания Rheinmetall, получило от федерального правительства Германии заказ на поставку в Украину 40 боевых машин пехоты Marder. Этот заказ увеличивает количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, до 80 экземпляров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Rheinmetall отметили, что заказ был размещен в августе.

«Rheinmetall полным ходом продолжает работу над существующими машинами, чтобы новая партия Marder могла быть поставлена ​​в соответствии с контрактом начиная с 2023 года», – сказано в релизе.

Производитель прямо не называет стоимость производства 40 Marder, однако отмечает, что сумма контракта – менее €100 млн (находится в двузначном диапазоне миллионов евро).

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