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Россия впустую тратит боеприпасы на уничтожение украинских ложных целей

Россия впустую тратит боеприпасы на уничтожение украинских ложных целей

Украина активно подменяет свою военную технику на поле боя поддельными муляжами, чтобы российская армия впустую тратила снаряды на уничтожение ложных целей, сообщает CNN.

По данным телеканала, изготовлением точных копий военной техники занимается украинская горно-металлургическая компания «Метинвест», принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову. Она уже произвела сотни реплик тех или иных видов западных вооружений, которые впоследствии были уничтожены войсками РФ.

«Война обходится дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей, — рассказал журналистам представитель компании, пожелавший сохранить анонимность. — В конце концов, дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели намного дешевле».

Так, по его словам, 155-миллиметровая гаубица М777 британского производства, которая применяется в Украине, стоит несколько миллионов долларов, а «Метинвест» создает ее реплику из обычных канализационных труб менее чем за тысячу долларов.

«После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, значит мы работали не зря», — пояснил представитель «Метинвеста».

С началом войны, рассказывает он, сотрудники компании бросились создавать копии для отправки на передовую, чтобы Украина выглядела более вооруженной, чем была на самом деле. Однако поначалу макеты были достаточно грубыми и, если муляжи долго не привлекали внимание противника, инженеры возвращались к чертежам, чтобы их переделать.

«Мы считаем не количество изготовленных ложных целей, а количество уничтоженных. Чем скорее наши ловушки будут уничтожены, тем лучше для нас», — отметил собеседник журналистов.

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