Украина вернула газовые вышки у берегов Крыма (обновлено, фото, видео) |
Армяне продолжают стрелять в Гядабейском направлении |
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2862 человек (обновлено, фото, видео) |
Эксперт: Россия боится вступать в конфликт с Азербайджаном и Турцией и сливает Армению (видео) |
«Аморальность не знает границ!» Гаджиев высказался о провокации армян с собакой |
Госдеп: Учения Армении и США не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку |
Наши позиции в направлении Гядабейского района вновь подверглись обстрелу |
США не признают т.н. «выборы» карабахских сепаратистов |
Бакинский раввин призвал евреев покинуть Армению и приехать в Азербайджан (видео) |
Главное Армия

Зеленский анонсировал получение немецкой артиллерии и средств ПВО

Зеленский анонсировал получение немецкой артиллерии и средств ПВО

Германия предоставит Украине новое вооружение в рамках военной помощи. В частности, в пакет войдет артиллерия и средства противовоздушной обороны.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Есть сегодня хорошая новость: готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцем (канцлером Германии Олафом Шольцем)», – заявил глава государства.

По его словам, военную помощь Украине обсуждали и во время визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.

Как отметил президент, очень важно, что партнеры Украины слышат потребности наших воинов и защиты нашей энергетики.

«Я уверен – будет результат. Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Rheinmetall произведет для Украины еще 40 БМП Marder
Армия

Rheinmetall произведет для Украины еще 40 БМП Marder

2023/09/12, 01:27
Россия впустую тратит боеприпасы на уничтожение украинских ложных целей
Армия

Россия впустую тратит боеприпасы на уничтожение украинских ложных целей

2023/09/12, 01:13
Иран строит авиабазу в 20 километрах от Израиля (фото)
Армия

Иран строит авиабазу в 20 километрах от Израиля (фото)

2023/09/12, 00:53
Зеленский анонсировал получение немецкой артиллерии и средств ПВО
Армия

Зеленский анонсировал получение немецкой артиллерии и средств ПВО

2023/09/12, 00:32
Армяне продолжают стрелять в Гядабейском направлении
Армия

Армяне продолжают стрелять в Гядабейском направлении

2023/09/11, 23:51
Наши позиции в направлении Гядабейского района вновь подверглись обстрелу
Армия

Наши позиции в направлении Гядабейского района вновь подверглись обстрелу

2023/09/11, 22:00
"Вопреки воле Кремля". Начались учения ВС Армении и США (обновлено, видео)
Армия

«Вопреки воле Кремля». Начались учения ВС Армении и США (обновлено, видео)

2023/09/11, 21:29
Велиев обсудил региональную безопасность с Гюлером (обновлено, видео)
Армия

Велиев обсудил региональную безопасность с Гюлером (обновлено, видео)

2023/09/11, 19:55
Генерал-полковник Велиев провел встречу с турецким коллегой (фото, видео)
Армия

Генерал-полковник Велиев провел встречу с турецким коллегой (фото, видео)

2023/09/11, 18:31