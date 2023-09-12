Зеленский анонсировал получение немецкой артиллерии и средств ПВО

84 Просмотров

Германия предоставит Украине новое вооружение в рамках военной помощи. В частности, в пакет войдет артиллерия и средства противовоздушной обороны.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Есть сегодня хорошая новость: готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцем (канцлером Германии Олафом Шольцем)», – заявил глава государства.

По его словам, военную помощь Украине обсуждали и во время визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.

Как отметил президент, очень важно, что партнеры Украины слышат потребности наших воинов и защиты нашей энергетики.

«Я уверен – будет результат. Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут», – добавил он.