Зеленская: Давать советы президенту неэтично (видео)

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Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская в интервью BBC ответила, дает ли советы своему мужу.

«Вы даете ему советы где-то там подальше от камер, когда видите, как он реагирует на те или иные события? Или что-то тихонько советуете, когда вы вдвоем?» – спросила у Зеленской журналистка Ялда Хаким.

«Считаю, что это совсем неэтично – давать советы президенту. Я его жена, а не его политический советник. И такие вещи, честно говоря, стараемся в семье не обсуждать. То есть мы можем поговорить на любые темы, но советы он у меня не спрашивает. А даже если я их и дам, не уверена, что он ими воспользуется. Огромная пропасть между экспертностью моей и его», – отметила Зеленская.

Первая леди Украины призналась, что может дать советы Зеленскому только как жена мужу.

«Чисто человеческие советы – конечно, как жена мужу, если он спрашивает, я с удовольствием даю. Но думаю, что он в этом не очень нуждается сейчас, потому что он живет войной, борьбой. Я не могу ему ничего посоветовать относительно поставок военной техники. А чем ему еще помочь?» – добавила она.