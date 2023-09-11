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Велиев обсудил региональную безопасность с Гюлером (обновлено, видео)

Велиев обсудил региональную безопасность с Гюлером (обновлено, видео)

19:55 Находящийся с официальным визитом в Турецкой Республике первый заместитель министра обороны Азербайджана  – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская делегация возложила венок к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву,  выразив глубокое почтение памяти выдающейся личности.

Затем начальник Генерального штаба встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

Поприветствовав делегацию, министр национальной обороны Турции отметил, что стратегический союз между Турцией и Азербайджаном построен на дружеских и братских отношениях.

Поблагодарив за теплый прием, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул, что искренние отношения глав двух братских государств положительно влияют на сферу военного сотрудничества, равно как и на другие сферы.

На встрече, в которой также принимал участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и в других сферах, а также вопросы региональной безопасности.

***

19:20 Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер принял начальника Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева.

Данную информацию в соцсети Х приводит Министерство национальной обороны Турции.

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