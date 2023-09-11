Велиев обсудил региональную безопасность с Гюлером (обновлено, видео)

19:55 Находящийся с официальным визитом в Турецкой Республике первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Азербайджанская делегация возложила венок к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, выразив глубокое почтение памяти выдающейся личности.
Затем начальник Генерального штаба встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.
Поприветствовав делегацию, министр национальной обороны Турции отметил, что стратегический союз между Турцией и Азербайджаном построен на дружеских и братских отношениях.
Поблагодарив за теплый прием, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул, что искренние отношения глав двух братских государств положительно влияют на сферу военного сотрудничества, равно как и на другие сферы.
На встрече, в которой также принимал участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и в других сферах, а также вопросы региональной безопасности.
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19:20 Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер принял начальника Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева.
Данную информацию в соцсети Х приводит Министерство национальной обороны Турции.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1’inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev’i kabul etti. Kabul de Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak da yer aldı.… pic.twitter.com/B4ONwyP58d
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2023