Генерал-полковник Велиев провел встречу с турецким коллегой (фото, видео)

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Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил мавзолей-могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская делегация возложила венок на могилу Мустафы Кемаля Ататюрка, почтив его светлую память.

Начальник Генерального штаба оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Затем генерал-полковник К.Велиев встретился со своим турецким коллегой.

Сначала состоялась торжественная церемония встречи, начальники Генеральных штабов обеих стран прошли перед почетным караулом, прозвучали Государственные гимны обеих стран.

После официальной церемонии встречи состоялась встреча начальников Генеральных штабов тет-а-тет и в расширенном составе с участием делегаций.

Поприветствовав гостей, начальник Генерального штаба Турции отметил, что стратегический союз Турции и Азербайджана построен на дружеских и братских отношениях. Генерал армии М.Гюрак особо подчеркнул важность взаимных визитов и подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения сотрудничества между двумя братскими странами.

Генерал-полковник К.Велиев поблагодарил турецкого коллегу за приглашение и оказанное гостеприимство. Начальник Генерального штаба рассказал о работе, проводимой по поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по приведению нашей Армии в соответствие с турецкой моделью.

Было особо подчеркнуто, что успешно развивающееся двустороннее сотрудничество основано на взаимном доверии и поддержке.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение азербайджанской делегации был представлен брифинг о деятельности Вооруженных сил Турции.