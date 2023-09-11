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Армяне хотели взорвать азербайджанских военных при помощи собаки-камикадзе

Армяне хотели взорвать азербайджанских военных при помощи собаки-камикадзе

11 сентября около 08:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку совершить террористический акт с использованием собаки против военнослужащих нашей армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском районе, сообщает Министерство обороны.

«В результате бдительности наших военнослужащих была предотвращена попытка армянских боевиков запустить самодельное взрывное устройство на собаке с целью увеличения масштабов террористической провокации и нанесения еще большего урона личному составу.

Мы категорически осуждаем эту провокацию, расцениваем ее как действие, противоречащее протоколу Конвенции о запрещении и ограничении применения отдельных видов оружия, о запрещении или ограничении на применение мин, мин-ловушек и других устройств. Использование животных с целью убийства является аморальным, и мы расцениваем это как террористический акт», говорится в сообщении.

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