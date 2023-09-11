Начальник Генштаба Азербайджанской армии прибыл в Турцию

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11 сентября начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики – начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева в Турецкую Республику.

В рамках визита в братскую страну, совершаемого по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерала армии Метина Гюрака, состоится ряд встреч начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии с военным руководством Турции.

В ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.