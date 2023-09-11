Иран «сдает» Армению

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На иранском треке события развиваются с мультипликационной скоростью. Сначала — разговор Никола Пашиняна с президентом Ирана Раиси, в ходе которого премьер-министр Армении так и не получил заверений в военной поддержке против Азербайджана. Более того, если верить иранским СМИ, Раиси в ходе разговора с Пашиняном прямо заявил ему, что в Тегеране не одобряют общения вне формата «3 + 3», а тем более учений с иностранными партнерами и «сомнительных» поездок.

Практически синхронно иранская военная делегация во главе с генерал-майором Ахади прибыла в Баку — на заседание Совместной комиссии по военному сотрудничеству между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Иран. Провели переговоры, обсудили результаты. В ходе визита иранские генштабисы посетили Парк военных трофеев в Баку. А это и политический месседж, и наглядная демонстрация всего того, чего Иран во время 44-дневной войны, возможно, не увидел со своего берега Араза.

Конечно, такие визиты «заквашиваются» заранее. И в Иране всегда были готовы улыбаться в глаза Баку и одновременно устраивать обнимашки с Арменией. Но на сей раз Армения слишком заигралась в одновременные «обнимашки» с Западом.

Внятных гарантий от США, Германии и даже особо любимой Франции Армения не получила. Но отношения и с Москвой, и с Тегераном испортила себе крепко. В Иране уже озвучивают хотя бы самим себе вопросы: а что, если дело не ограничится совместными учениями с Нацгвардией США и присутствием европейски наблюдателей? Что, если Армения начнет предоставлять свою территорию для разведывательной деятельности Запада против Ирана? Если дело дойдет до военных баз? Тем более в Тегеране должны были бы сделать выводы из фейков АрмСМИ насчет «скопления войск ИРИ на границе с Азербайджаном». Ирану не очень-то захотелось оказаться в ситуации, когда бы Армения сталкивала его лбами с Азербайджаном. Тем более что в ИРИ уже убедились: во-первых, в отношении Азербайджана тактика угроз и шантажа не работает. Во-вторых, Баку есть чем ответить и на кого опереться. А в-третьих, и «в-главных», Азербайджан проводит предсказуемую политику, нацеленную на сотрудничество прежде всего с ближайшими соседями, не тащит в регион сомнительных внерегиональных игроков и самое главное, четко и твердо выполняет взятые на себя обязательства. Не пытаясь отказываться от собственных слов, как это делает Армения.

И в результате генерал-майор Мухаммед Ахади уже заявляет, что некоторые силы в последнее время распространяют безосновательную, лживую информацию, пытаясь подорвать узы дружбы и добрососедские отношения между Ираном и Азербайджаном, представители ИРИ опровергают сообщения о подготовке учений близ границы и всячески заверяют в дружбе с Азербайджаном.

И вряд ли имеет смысл напоминать, что для Армении это — дипломатическая катастрофа.

Отдел политики Minval.az