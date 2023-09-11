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В Армении вопреки предупреждению Кремля стартовали совместные военные учения с США

В Армении вопреки предупреждению Кремля стартовали совместные военные учения с США

Военные учения «Партнер Орел-2023″ (EAGLE PARTNER 2023)» будут проведены в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении «Зар», сообщает Министерство Обороны Армении.

Цель учений – повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира.

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