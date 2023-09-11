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Китай испытал клон иранского дрона-камикадзе Shahed-136 (видео)

Китай испытал клон иранского дрона-камикадзе Shahed-136 (видео)

В Сети появились кадры испытаний китайского дрона-камикадзе Sunflower-200 (Подсолнух), являющегося полной копией иранского беспилотника Shahed-136. Ролики распространяют российские ресурсы.

Показанный китайцами беспилотник представляет собой почти точную копию иранского, отличие только в стартовой массе, которая у китайского дрона заявлена в 175 кг, тогда как иранский гораздо тяжелее – 245 кг. Остальные параметры очень схожи: боевая часть массой 40 кг, дальность полета – 1500 – 2000 км, скорость – 160 – 220 км/час, нахождение в воздухе – до 12 часов. Длина дрона – 3,2 метра, размах крыльев – 2,5 метра. По внутренней начинке сведений нет.

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