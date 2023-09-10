Россия хочет возобновить производство танков почти 50-летней давности

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В России планируется с нуля возобновить производство танков Т-80, сообщил телеканалу «Звезда» гендиректор Уралвагонзавода (входит в «Ростех») Александр Потапов.

«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», — сказал он.

Базовый вариант танка Т-80 серийно производился в СССР с 1976 по 1978 год, уточняет РБК. Разработкой его версии Т-80УД занимался Харьковский завод транспортного машиностроения в конце 1980-х, с 2018 года модификацию и капитальный ремонт танков проводит «Омсктрансмаш» (входит в «Ростех»). Самая современная модификация — Т-80БВМ — сейчас стоит на вооружении российской армии. Минобороны неоднократно упоминало о его применении во время боев в Украине.