Взятие Токмака развалит российскую оборону, считает военный эксперт

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Россияне будут пытаться как можно дольше затягивать войну в Украине. Однако ВСУ могут развалить всю оборону врага, если возьмут Токмак в Запорожье. Если Силы обороны дойдут до Токмака, то российский фронт развалится.

Такое мнение высказал Роман Свитан — военный эксперт, полковник запаса ВСУ и военный летчик-инструктор.

– Россияне уже готовятся разворачивать вторую линию фронта, если нам удастся прорваться в сторону Азовского побережья. Они готовятся открыть линию обороны вдоль трассы Донецк – Волноваха – Мариуполь, и уже видна конфигурация при обвале российского фронта на Запорожском и Херсонском направлениях. Оккупанты выровняют фронт по линии Купянск – Сватово – Бахмут – Донецк – Волноваха – Мариуполь. Но если мы дойдем до Токмака, то российский фронт развалится, – сказал Свитан.

Он убежден, что россияне будут пытаться затягивать войну как можно дольше — по меньшей мере, до выборов в США, фактически до 2025 года.

– У них уже расписана на 1,5 – 2 года динамика движения фронта и развития армии. Но увеличить производство некоторых видов техники и боеприпасов россияне уже не могут, – говорит эксперт.

Он отметил, что Россия вышла на международные рынки и пытается в Северной Корее, Китае и Иране взять какое-то количество боеприпасов.

– Эти страны могут дать РФ только 25-30% от своих накопленных боеприпасов. И это не бездонная бочка, — добавил Свитан.