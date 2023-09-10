Азербайджанский военнослужащий выстрелил в себя

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В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Джафаров Кенан Бахман оглу ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия.

Согласно информации Военной прокуратуры, на основании полученной информации сотрудники Бакинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия, изъяли в качестве вещественных доказательств предметы, представляющие важность для дела, взяли объяснительные и выполнили другие действия.

По факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного Кодекса Азербайджана (доведение до самоубийства), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены необходимые следственные действия.

Отмечено, что следствие продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.