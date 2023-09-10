ВСУ уничтожили за сутки почти 500 вражеских солдат и 22 артсистемы

За прошедшие сутки, 9 сентября, украинские воины уничтожили еще 490 российских военных. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268630 единиц личного состава. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 268 630 (+490) человек ликвидировано;
танков – 4554 (+10) ед.;
боевых бронированных машин – 8755 (+16) ед.;
артиллерийских систем – 5811 (+22) ед.;
РСЗО – 760 (+3) ед.;
средства ПВО – 509 (+1) ед.;
самолетов – 315 (+0) ед.;
вертолетов – 316 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5) ед.;
крылатые ракеты – 1455 (+0) ед.;
корабли/катера – 19 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 8338 (+40) ед.;
специальная техника – 872 (+2) ед.