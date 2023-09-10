ВСУ уничтожили за сутки почти 500 вражеских солдат и 22 артсистемы

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За прошедшие сутки, 9 сентября, украинские воины уничтожили еще 490 российских военных. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268630 единиц личного состава. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 268 630 (+490) человек ликвидировано;

танков – 4554 (+10) ед.;

боевых бронированных машин – 8755 (+16) ед.;

артиллерийских систем – 5811 (+22) ед.;

РСЗО – 760 (+3) ед.;

средства ПВО – 509 (+1) ед.;

самолетов – 315 (+0) ед.;

вертолетов – 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5) ед.;

крылатые ракеты – 1455 (+0) ед.;

корабли/катера – 19 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 8338 (+40) ед.;

специальная техника – 872 (+2) ед.