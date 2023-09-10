Россия нанесла по Киеву удар беспилотниками (фото)

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Российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками сегодня ночью, 10 сентября. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей. Об этом сообщает городская администрация.

Вражеские дроны атаковали украинскую столицу группами и с разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов.

В результате падения обломков была повреждена квартира в многоэтажке в Шевченковском районе. В Киевской городской военной администрации отмечают, что большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.

«Были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)», – говорится в сообщении.

В результате российской атаки в пяти районах столицы зафиксировали падение обломков. В Святошинском и Соломенском районах возникли пожары.