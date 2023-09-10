В ТюркПА осудили «выборы», устроенные армянскими сепаратистами

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Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств решительно осуждает так называемые «выборы», организованные 9 сентября 2023 года незаконным режимом, созданным Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом говорится в заявлении организации.

«Это грубое нарушение норм и принципов международного права, а также Конституции и законодательства Азербайджана.

Данный провокационный шаг является ударом по усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе, реинтеграции армянских жителей Карабаха в конституционные рамки Азербайджана.

Подтверждая свою решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ братского Азербайджана, Секретариат ТюркПА призывает воздерживаться от любых шагов, которые могут поставить под угрозу усилия по нормализации ситуации в регионе», – говорится в заявлении.