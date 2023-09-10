«Это отдельная договоренность»: Хикмет Гаджиев расставил все точки над i |
В ТюркПА осудили «выборы», устроенные армянскими сепаратистами |
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1305 (обновлено, фото, видео) |
Как армянский агитпроп польстился на дурно пахнущий «шедевр» азербайджанского рисовальщика |
Фидан пригрозил военной силой в случае вмешательства Ирана в дела Азербайджана |
Азербайджан предотвратил очередную провокацию армян в направлении Ходжавенда |
Гаджиев: Азербайджан не получал от Армении предложения о срочных переговорах |
Макрон, Шольц, Раиси, Блинкен, Гарибашвили. Пашинян звонит мировым лидерам и просит о переговорах с Алиевым (обновлено) |
Во Франции напали на иранское посольство (фото) |
Главное Политика

В ТюркПА осудили «выборы», устроенные армянскими сепаратистами

В ТюркПА осудили "выборы", устроенные армянскими сепаратистами

Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств решительно осуждает так называемые «выборы», организованные 9 сентября 2023 года незаконным режимом, созданным Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом говорится в заявлении организации.

«Это грубое нарушение норм и принципов международного права, а также Конституции и законодательства Азербайджана.

Данный провокационный шаг является ударом по усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе, реинтеграции армянских жителей Карабаха в конституционные рамки Азербайджана.

Подтверждая свою решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ братского Азербайджана, Секретариат ТюркПА призывает воздерживаться от любых шагов, которые могут поставить под угрозу усилия по нормализации ситуации в регионе», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
В ТюркПА осудили "выборы", устроенные армянскими сепаратистами
Политика

В ТюркПА осудили «выборы», устроенные армянскими сепаратистами

2023/09/10, 00:02
Украина недовольна итоговой декларацией саммита G20
Политика

Украина недовольна итоговой декларацией саммита G20

2023/09/09, 21:45
Гаджиев: Азербайджан не получал от Армении предложения о срочных переговорах
Политика

Гаджиев: Азербайджан не получал от Армении предложения о срочных переговорах

2023/09/09, 20:55
Макрон, Шольц, Раиси, Блинкен, Гарибашвили. Пашинян звонит мировым лидерам и просит о переговорах с Алиевым (обновлено)
Политика

Макрон, Шольц, Раиси, Блинкен, Гарибашвили. Пашинян звонит мировым лидерам и просит о переговорах с Алиевым (обновлено)

2023/09/09, 20:29
Азербайджан поздравил Андорру
Политика

Азербайджан поздравил Андорру

2023/09/09, 20:20
Байден прокомментировал отсутствие Си на саммите G20 в Нью-Дели
Политика

Байден прокомментировал отсутствие Си на саммите G20 в Нью-Дели

2023/09/09, 19:11
Двойные стандарты Евросоюза
Политика

Двойные стандарты Евросоюза

2023/09/09, 18:17
Молдова не признает так называемые «президентские выборы» в Карабахе
Политика

Молдова не признает так называемые «президентские выборы» в Карабахе

2023/09/09, 17:09
Байрамов проинформировал помощницу Блинкена об участившихся провокациях армян
Политика

Байрамов проинформировал помощницу Блинкена об участившихся провокациях армян

2023/09/09, 17:01