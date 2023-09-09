Состоялся очередной выпуск «Базового курса морских коммандос» (фото, видео)

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В ВМС состоялась церемония, посвященная очередному выпуску «Базового курса морских коммандос».

На церемонии сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджана, сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав выпускников курса, командующий Военно-Морскими Силами вице-адмирал Субхан Бекиров передал им поздравления руководства Министерства обороны.

Было отмечено, что Военно-Морские Силы, входящие в состав нашей армии, постоянно развивают свою деятельность совместно с другими видами войск для предотвращения угроз безопасности нашей республики, обеспечения надежной охраны, поддержания благоприятного оперативного режима и выполнения других задач в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Выпускники «Базового курса морских коммандос» пообещали оправдать оказанное им высокое доверие служебной деятельностью.

После вручения сертификатов выпускникам, были награждены отличники курса, а также группа инструкторов, отличившихся в организации и проведении курса.

Церемония, посвященная выпуску «Базового курса морских коммандос», завершилась торжественным шествием личного состава.