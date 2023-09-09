Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества (фото)

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9 сентября заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с генерал-майором Мухаммедом Ахади. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав иранских гостей, заместитель министра обороны отметил наличие большого потенциала для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по многим направлениям, в том числе в военной сфере.

Генеральный директор выразил уверенность в том, что проводимая в Азербайджане рабочая встреча Совместной комиссии внесет положительный вклад в двустороннее военное сотрудничество.

Затем в Управлении международного военного сотрудничества состоялось 3-е заседание Совместной комиссии по военному сотрудничеству между Министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

На заседании состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной сфере, организации взаимных визитов военных представителей двух стран и по другим вопросам.