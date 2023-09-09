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Евро-2024: Cборная Азербайджана сегодня примет сборную Бельгии

Евро-2024: Cборная Азербайджана сегодня примет сборную Бельгии

Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч отборочного этапа Евро-2024.

Сборная встретится с Бельгией в рамках V тура.

Встреча с фаворитом группы состоится на Dalğa Arena. Шансы коллектива Джанни де Бьязи, который в первых трех матчах записал в свой актив всего 1 очко, оцениваются не так высоко. Бельгийцы, занимающие 5-ю строчку в рейтинге ФИФА, считаются фаворитами в матче, сообщает Report, .

Сборная Азербайджана 12 сентября проведет товарищеский матч со сборной Иордании.

Отборочный этап Евро-2024

Тур V

Группа F

17:00. Азербайджан-Бельгия

Главный судья: Ненад Минакович (Сербия)

Очки: Австрия – 10 (4 игры), Бельгия – 7 (3), Швеция – 3 (3), Эстония – 1 (3), Азербайджан – 1 (3)

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