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СБУ получит новые дроны с дальностью полета до 800 км (фото)

СБУ получит новые дроны с дальностью полета до 800 км (фото)

СБУ продемонстрировала свои новые дроны «Мрак» с дальностью полета до 800 км. Их в скором времени получат подразделения СБУ, участвующие в отражении российского вторжения, сообщает «Диалог».

Средства на дроны для спецслужбы собирает вся Украина, и этот сбор уже подходит к концу.

«Готовимся устроить мрак врагу. С помощью этих дронов наши бойцы Центра спецопераций «А» (…) сделают больно россиянам, чтобы те быстрее покинули нашу землю», – рассказали в СБУ.

Под удар могут попасть и цели на территории России. Этого хватит, например, для удара по Москве.

«Это будет очередной ответ врагу… «Бавовна» от СБУ будет еще более яркой и неожиданной. А мы сохраним жизни наших воинов, которые шаг за шагом завоевывают нашу Победу на поле боя», – рассказал руководитель спецподразделения «Белый волк» Олег Емец.

Отметим, что данное подразделение специализируется именно на работе с ударными дронами и дронами-камикадзе. Они активно участвуют в противодействии российскому вторжению, точечно уничтожая технику и живую силу противника.

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