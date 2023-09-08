Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся незаконно перебраться из Ирана в Азербайджан

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5 сентября в 06:30 на служебном участке погранзаставы Погранотряда «Лянкяран» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенном вблизи города Астара, пограничный наряд выявил попытку нарушить государственную границу Азербайджана со стороны Исламской Республики Иран.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

В результате принятых мер нарушители границы были задержаны. Ими оказались граждане Исламской Республики Афганистан Азхар Нукхтар (1997 г.р.) и Сардар Вали Самсоор (2003 г.р.).

В ходе расследования было установлено, что задержанные нарушили государственную границу для того, чтобы перебраться из Азербайджана в страны Европы.

По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.