85 американских солдат поучаствуют в учениях в Армении

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Командование Армии США в Европе и Африке рассказало подробности грядущих военных учений с Вооруженными силами Армении Eagle Partner 2023.

Около 85 американских солдат пройдут обучение вместе с примерно 175 армянскими солдатами во время миротворческих учений Eagle Partner в Армении, которые пройдут с 11 по 20 сентября, говорится в пресс-релизе Армии США в Европе и Африке.

Военнослужащие США из 1-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии (десантно-штурмовой) и Национальной гвардии Канзаса, а также военнослужащие 12-й миротворческой бригады Армении проведут учения на полигонах Зар и Армавир недалеко от Еревана.

«Eagle Partner — это жизненно важная возможность для наших солдат из наших двух стран построить новые отношения на тактическом уровне и повысить оперативную совместимость миротворческих операций. Это также основывается на 20-летних отношениях, которые Национальная гвардия Канзаса установила с Арменией», — сказал полковник Мартин О’Доннелл из Армии США в Европе и Африке.

В рамках программы государственного партнерства Министерства обороны Национальная гвардия Канзаса поддерживает государственное партнерство с Арменией с 2003 года, говорится также в сообщении.