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ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана, а сепаратисты рыли траншеи

ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана, а сепаратисты рыли траншеи

8 сентября с 13:35 до 13:45 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении Гаракилсинского района, периодически вели обстрел позиций азербайджанской армии, расположенных в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Минобороны, нашими подразделениями приняты меры реагирования.

Кроме того, около 14:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались прорыть новые траншеи для подхода к позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района. .

В результате срочных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены.

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