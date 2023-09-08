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Пашинян решил разыграть многоходовку

Пашинян решил разыграть многоходовку

Сепаратисты в Ханкенди называли время, когда так называемый «парламент» изберёт нового «президента» этого никем не признанного образования: 9 сентября, в субботу. По такому случаю решено даже созвать «внеочередную сессию». Исход голосования, впрочем, уже предрешен. Единственным кандидатом на должность «президента» является Самвел Шахраманян, а кандидатура Самвела Бабаяна была отклонена.

Этому «торжеству демократии по-карабахски» предшествовал долгий торг между местными политическими кланами, помпезно именуемыми «политическими партиями» и «парламентскими фракциями».

Очевидно, что и сами «выборы», и их результаты не будут признаны никем. «Независимость Арцаха» не признала даже сама Армения. Где за 30 лет так и не сформулировали внятную позицию, чем, с точки зрения Еревана, является азербайджанский Карабах – независимым государством? Частью Армении, как это следует из армянской декларации о суверенитете, где содержится ссылка на решение о «миацуме»?

Но нет сомнений, что за выборным балаганом в Ханкенди стоит команда Никола Пашиняна.

Здесь, по всей видимости, решили разыграть многоходовку: пожертвовать фигурой в лице Араика Арутюняна, которого дружно ненавидели и в Ереване, и в Ханкенди, бросить кость «карабахскому клану» и позволить провести на пост «президента» Самвела Шахраманяна, и самое главное, выторговать время – дескать, новому «руководству» нужно войти в курс дела, «осмотреться в отсеках», а посему кардинальные решения пока приниматься не будут. Диалог с официальным Баку вновь откладывается на неопределённое время.

Но вся проблема в том, что это многоходовка выглядит эффектно и работающий только в представлении самого Пашиняна. И никакое дополнительное время на «раскачку», «парламентские спектакли» и прочую политическую самодеятельность от Баку сепаратисты уже не получат. А часики тикают.

Отдел политики Minval.az

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