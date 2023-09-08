Теймур Раджабов финишировал вторым на турнире в Индии

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Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов занял второе место на турнире Tata Steel Chess в Калькутте (Индия) с участием десяти гроссмейстеров.

После девяти партий 36-летний гроссмейстер набрал 5,5 очка и стал вторым в рапиде, сообщает «Тренд». Первое место занял Максим Вашье-Лаграв (Франция), набравший 7 очков.

Далее участники турнира сыграют в блиц.

В турнире также ведут борьбу Александр Грищук (Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Сантош Видит, Пентала Харикришна, Рамешбабу Прагнанандтха, Арджун Эригайси, Доммараджу Гукеш (Индия) и Винсент Каймер (Германия).