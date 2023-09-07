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Зеленский уверен в способности Умерова «перезагрузить» работу Минобороны Украины

Зеленский уверен в способности Умерова "перезагрузить" работу Минобороны Украины

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров может перезагрузить работу Минобороны Украины. Об этом 7 сентября в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня официально представил нового главу оборонного ведомства.

«Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны вовлечен в переговоры по оружию для Украины. Очень чувствительные переговоры. Результативные. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты, – сказал Зеленский. – Он может «перезагрузить» работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно».

Президент в ходе представления Умерова 7 сентября поставил перед ним три задачи – защита украинских воинов и новая философия отношения к ним, достижение «высочайшего уровня международного взаимодействия» и повышение уровня доверия к Минобороны Украины.

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