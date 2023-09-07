Украина получит американское вооружение на $600 млн (список)

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины, сумма которого составляет 600 млн долларов.
Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх.
«Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет, на 600 млн долларов, включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности», – заявила она.
Так, Соединенные Штаты передадут Украине:
оборудование для поддержания и интеграции систем ПВО Украины;
дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
105-мм артиллерийские снаряды;
средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;
боеприпасы для разрушения препятствий;
оборудование для разминирования;
поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержания.