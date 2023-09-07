Украина получит американское вооружение на $600 млн (список)

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Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины, сумма которого составляет 600 млн долларов.

Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх.

«Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет, на 600 млн долларов, включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности», – заявила она.

Так, Соединенные Штаты передадут Украине:

оборудование для поддержания и интеграции систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские снаряды;

средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

боеприпасы для разрушения препятствий;

оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержания.