НАТО спасовало перед Россией

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НАТО не располагает никакими свидетельствами того, что обломки дрона, обнаруженные на территории Румынии, были вызваны преднамеренной атакой, предпринятой Москвой против Румынии, заявил в четверг глава альянса Йенс Столтенберг.

«У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования», — сказал генсек НАТО европейским парламентариям (его цитирует Reuters).

Накануне стало известно, что в Румынии обнаружили части российского беспилотника после очередной атаки на портовую инфраструктуру в Одесской области. Об этом сообщил телеканал Antena 3 CNN, а министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил эту информацию.

Министр подчеркивал, что найденные обломки не представляют угрозы. До этого власти Румынии не подтверждали падение обломков дрона, о чем сообщали украинские власти.