Песков снова осудил Пашиняна

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Проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки – в любом случае не способствует – и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе», – сказал представитель Кремля журналистам.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об ухудшении ситуации в регионе при том, что на будущую неделю запланировано проведение военных учений Армении и США.