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Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 6 сентября в 23:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

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