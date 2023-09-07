Новый пакет американской военной помощи Украине превысит миллиард (фото)

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении более $1 млрд на помощь Украине. Об этом он заявил 6 сентября в Киеве на совместном брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более $1 млрд. Он включает $665 млн для гражданской безопасности. В общем, мы передали ее более чем на $43 млрд с начала российского вторжения. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы освободили более 50% оккупированных территорий… Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону, в частности», – сказал Блинкен.