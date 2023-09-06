Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список)

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Соединённые Штаты объявили о поставках в Украину снарядов с обеднённым ураном.

«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны», – говорится в сообщении Пентагона.

Что входит в этот пакет помощи:

Оборудование для систем ПВО Украины;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

81-мм минометы и снаряды;

120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков «Абрамс»;

Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

Противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;

Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Тактические аэронавигационные системы;

Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В Пентагоне уточнили, что это 46-й пакет помощи от США.

Ранее сообщалось, что администрация США намерена впервые передать украинским военным боеприпасы с обеднённым ураном.