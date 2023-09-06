Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список)

Соединённые Штаты объявили о поставках в Украину снарядов с обеднённым ураном.
«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны», – говорится в сообщении Пентагона.
Что входит в этот пакет помощи:
Оборудование для систем ПВО Украины;
Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
81-мм минометы и снаряды;
120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков «Абрамс»;
Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
Противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;
Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
Тактические аэронавигационные системы;
Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
В Пентагоне уточнили, что это 46-й пакет помощи от США.
Ранее сообщалось, что администрация США намерена впервые передать украинским военным боеприпасы с обеднённым ураном.