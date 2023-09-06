Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список) |
Гаджиев провел встречу с Нетаньяху (фото) |
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района |
Турция и Россия согласовали отправку 1 миллиона тонн зерна |
Армянское лицемерие бьёт рекорды |
Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях на дороге Агдам-Ханкенди |
Следующие Игры ШОС пройдут в Азербайджане |
Гаджиев: Азербайджан не может позволить существование серой зоны на своих землях |
Украинская разведка сделала сенсационное заявление в связи с Пригожиным |
Главное Армия

Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список)

Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список)

Соединённые Штаты объявили о поставках в Украину снарядов с обеднённым ураном.

«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны», – говорится в сообщении Пентагона.

Что входит в этот пакет помощи:

Оборудование для систем ПВО Украины;
Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
81-мм минометы и снаряды;
120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков «Абрамс»;
Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
Противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;
Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
Тактические аэронавигационные системы;
Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В Пентагоне уточнили, что это 46-й пакет помощи от США.

Ранее сообщалось, что администрация США намерена впервые передать украинским военным боеприпасы с обеднённым ураном.

Теги:
Из этой рубрики
Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список)
Армия

Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список)

2023/09/06, 21:30
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района
Армия

Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района

2023/09/06, 21:11
Франция может вывести часть войск из Нигера
Армия

Франция может вывести часть войск из Нигера

2023/09/06, 21:01
Баку и Берн обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования
Армия

Баку и Берн обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования

2023/09/06, 18:35
Турция назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан
Армия

Турция назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан

2023/09/06, 14:23
Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar
Армия

Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar

2023/09/06, 14:06
Сепаратисты снова пытались окопаться в направлении Лачинского района
Армия

Сепаратисты снова пытались окопаться в направлении Лачинского района

2023/09/06, 13:30
Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ
Армия

Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ

2023/09/06, 12:36
Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение в Украине танка Challenger 2
Армия

Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение в Украине танка Challenger 2

2023/09/06, 10:56