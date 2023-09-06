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Турция назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан

Турция назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан

Управление оборонной промышленности Турции назначило советника в Азербайджан.

Эта должность возложена на Илкера Тюркоза, передает Report.

Впервые в истории Турции созданы посты советника оборонной промышленности в девяти странах. И первое назначение среди них было произведено в Азербайджан.

Накануне посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым в сопровождении советника по оборонной промышленности Илкера Тюркоза. В ходе встречи обсуждено сотрудничество в области оборонной промышленности и проведены консультации.

Советник Илкер Тюркоз также встретился с генеральным директором компании “ASELSAN Bakı” Озгюром Кюрюмом.

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