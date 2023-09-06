Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar

Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами.
Об этом сообщает в Twitter компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).
Как отмечается, представители RBSL отправились в Германию, чтобы помочь военнослужащим британской армии в подготовке разведывательных машин к отправке в Украину.
Специалисты оказали поддержку в диагностировании неисправностей, дали технические консультации и рекомендации по ремонту, советы по безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и приняли участие в ремонте.
Всего в течение 32 дней удалось подготовить 23 бронемашины.