Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar

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Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами.

Об этом сообщает в Twitter компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Как отмечается, представители RBSL отправились в Германию, чтобы помочь военнослужащим британской армии в подготовке разведывательных машин к отправке в Украину.

Специалисты оказали поддержку в диагностировании неисправностей, дали технические консультации и рекомендации по ремонту, советы по безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и приняли участие в ремонте.

Всего в течение 32 дней удалось подготовить 23 бронемашины.