Германия предоставила Украине очередную партию военной помощи (список)

119 Просмотров

Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

10080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;

Более 8,5 миллиона патронов;

27 тысяч 40-мм боеприпасов;

Бронированный мостоукладчик Beaver;

32 грузовика Zetros;

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;

4 пограничных автомобиля;

20000 защитных очков для солдат.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.