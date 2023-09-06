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Швейцария заинтересована в участии в восстановлении Карабаха

Швейцария заинтересована в участии в восстановлении Карабаха

Несколько швейцарских компаний уже изъявили желание участвовать в восстановлении Карабаха.

Об этом сказал поверенный в делах Швейцарии в Азербайджане Александр Хоффет в ходе мероприятия, посвященного празднованию Национального праздника Швейцарии.

«Компании из Швейцарии уже успешно работают в Азербайджане. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) давно присутствует на нашем рынке. Швейцарские компании готовы предоставить свои передовые технологии Азербайджану для применения в восстановлении Карабаха», – приводит его слова «Тренд».

Хоффет подчеркнул, что фиксируется заметный рост товарооборота между Азербайджаном и Швейцарией.

«После пандемии наша совместная экономическая комиссия наконец смогла провести встречу. Однако стоит отметить, что реальный потенциал все еще не достигнут», – добавил он.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов поддержал эту инициаттиву.

«Азербайджан поддерживает инициативу швейцарских компаний по участию в восстановлении освобожденных земель. Мы также подчеркиваем успешную работу Государственной нефтяной компании Азербайджана в Швейцарии, и надеемся, что наше экономическое сотрудничество продолжит процветать», – сказал он.

Как отметил замглавы МИД, также одним из позитивных шагов является тот факт, что в октябре в Швейцарии прошла первая встреча на уровне министров иностранных дел по урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

Мамедов выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией.

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