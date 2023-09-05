New York Times: Суровикина освободили через несколько дней после гибели Пригожина

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Генерал Сергей Суровикин, экс-замкомандующего группировкой российских войск в Украине, исчезнувший после мятежа Евгения Пригожина, вновь появился на публике, пишет New York Times.

Издание ссылается на двух американских чиновников и источник, близкий к Минобороны России.

Американские официальные лица полагают, что генерал знал о готовящемся мятеже, напоминает New York Times. Теперь же они говорят, что, генерал Суровикин, по-видимому, освобожден из-под стражи — хотя неясно, остаются ли какие-то ограничения на его передвижение или другие санкции. Летом СМИ называли разные варианты мер, предпринятых в отношении генерала — от водворения в СИЗО до изоляции без ареста.

Суровикин был освобожден через несколько дней после того, как Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа, рассказал изданию человек, близкий к российскому Минобороны.

По данным этого источника, генерал пока сохранил звание, но никаких карьерных перспектив у него больше нет. В августе российские государственные СМИ сообщали, что генерал Суровикин отстранен от должности главы Воздушно-космических сил России.

В понедельник Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фото, которая журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале. На фотографии генерал предстал в штатском, темных очках, шляпе и рубашке — рядом с женой под стеной, увитой плющом, описала фотографию американская газета, отметив, что местонахождение Суровикина по ней определить нельзя.