Пехота ВСУ прорвала российскую оборону с «зубами дракона»

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Бойцы ВСУ после прорыва первой линии обороны российских захватчиков в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь, и перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена, заявили аналитики Института изучения войны.

Легкая пехота ВСУ продвинулась к позициям за противотанковыми рвами и противотанковыми заграждениями «зубы дракона» россиян, которые составляют нынешний оборонительный слой войск РФ перед наступлением украинских военных в западной части Запорожской области.

На геолоцированных кадрах, опубликованных 4 сентября, видно, что украинские войска продвинулись к позициям, расположенным на границе деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений из «зубов дракона», что являются частью трехуровневой обороны непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Геолокированные кадры от 4 сентября показывают, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше к ряду подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад в Вербовое.

Другие геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что войска ВСУ продвинулись к российским оборонительным позициям между Работино (10 км к югу от Орехова) и Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова).