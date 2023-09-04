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Россия официально сменила командующего РМК

Россия официально сменила командующего РМК

Командующим российским миротворческим контингентом, временно размещенным в Карабахском регионе Азербайджана, назначен генерал-майор Кирилл Кулаков, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«С 3 сентября 2023 года командование российским миротворческим контингентом в Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича», – говорится в бюллетене.

Кулаков с марта 2017 года занимал должность командира Казанского высшего военного командного училища.
На посту командующего российскими миротворческими силами в Карабахе он сменил Александра Ленцова, назначенного на эту должность в апреле 2023 года.

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