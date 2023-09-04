Израиль заинтересован в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

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Привлечение израильских компаний к проектам реинтеграции, осуществляемым на освобожденных территориях Азербайджана, имеет важное значение.

Согласно информации министерства экономики Азербайджана, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на встрече с членами израильско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы в Кнессете Израиля.

Он отметил, что будет продолжена совместная работа с целью развития экономического сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Израиль оказывают друг другу взаимную поддержку в различных сферах. Совместная межправительственная комиссия Азербайджана и Израиля, 3-е заседание которой состоялось в апреле этого года в Баку, является важной платформой для развития партнерства. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, в прошлом году товарооборот с Израилем вырос более чем на 85%. Продолжаются мероприятия по реализации совместных с израильскими компаниями инвестиционных проектов, открываются широкие возможности для инновационного развития и укрепления партнерских отношений в областях цифровой экономики, энергетики, промышленных зон и агропарков, туризма, водного хозяйства, продовольственной безопасности, здравоохранения, гуманитарной и других сферах.

Член израильско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы Евгений Сова отметил важность развития отношений своей страны с Азербайджаном, выразил заинтересованность израильских компаний в участии в проектах, осуществляемых по различным направлениям, в том числе в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, поделился мнением о развитии сотрудничества.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-израильских экономических отношений.