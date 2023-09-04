В азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке

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Согласно плану подготовки на 2023 год, в рамках недели боевой подготовки, в Азербайджанской Армии проводятся состязания батальонов, частей, дивизионов и батарей, сообщили в Министерстве обороны.

Основная цель соревнований, которые будут проходить в несколько этапов, – поддержание высокого уровня боевой готовности подразделений, совершенствование практических навыков военнослужащих, повышение стремления личного состава к здоровой конкуренции.

По итогам состязаний состоится награждение победителей.