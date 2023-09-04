Родственники и друзья начали делить миллиардную бизнес-империю Пригожина

255 Просмотров

Среди родственников и деловых партнеров погибшего руководителя «Группы Вагнера» Евгения Пригожина началась борьба за его огромное состояние, которое оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Про это пишет российское издание «Можем объяснить».

62-летний «бизнесмен» за время дружбы с Путиным сумел нажить немало активов. Прибыль только восьми основных пригожинских фирм в 2022 году составила около 20 миллионов долларов. Кроме того, он имел в своей собственности немало дорогой недвижимости, элитные автомобили, частные самолеты и 121-футовую яхту под названием St Vitamin.

По российской традиции, немало из этого имущества было формально распределено между многочисленными родственниками и друзьями «бизнесмена». Примечательно, что борьба за активы Пригожина началась еще до его гибели.

Сын Пригожина Павел владеет по меньшей мере шестью фирмами. В том числе ООО «Лахта Плаза», которая строит бизнес-центры, гостиницы и жилые дома в Петербурге. В августе, за несколько дней до гибели владельца «ЧВК Вагнер», там начался процесс реорганизации, то есть компанию начали резать на части.

Мать Пригожина Виолетта скрыла информацию о себе в госреестрах. Но известно, что она была основателем фонда «Краски жизни», который устраивал выставки картин (в том числе и ее собственных).

Жене Пригожина в наследство остались две компании, владеющие историческими зданиями в Петербурге, и строительное ООО «Агат». Хотя ранее она владела крупнейшими фирмами, входящими в империю «повара Путина». По данным журналистов, вдову Пригожина отстранили от владения двумя его крупнейшими компаниями, они перешли под контроль его давнего бизнес-партнера Дмитрия Кошары.

Многочисленным номинальным владельцам теперь в фактическое владение достались фирмы, зарабатывающие на государственных контрактах. Они поставляют продукты в армию, школы и больницы. Таких фирм несколько десятков. По информации журналистов, сейчас решается вопрос о том, кто станет новым реальным владельцем этих фирм.