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Операция в Балакене: задержаны 9 человек, обнаружены наркотики и оружие (фото)

Операция в Балакене: задержаны 9 человек, обнаружены наркотики и оружие (фото)

МВД и Госпогранслужба Азербайджана провели совместную операцию в Балакянском районе, обнаружены плантации конопли, большое количество наркотиков и огнестрельного оружия.

В ходе операции, проведенной в горно-лесном массиве Балакянского района, задержаны 9 человек, один из которых находился в международном розыске.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, с плантации было изъято 568 кустов конопли весом около 350 кг. У задержанных лиц в свою очередь были изъяты большое количество наркотических средств и 8 единиц огнестрельного оружия, в том числе 1 пулемет ”ПК», 290 патронов и 4 ручные гранаты.

Один из задержанных – Вусал Омаров находился в международном розыске.

По факту продолжается расследование в управлении полиции Балакенского района.

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