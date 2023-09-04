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Сепаратисты рыли новые траншеи, чтобы подобраться к позициям азербайджанской армии

Сепаратисты рыли новые траншеи, чтобы подобраться к позициям азербайджанской армии

В 11:20 4 сентября позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, были обстреляны подразделениями Вооруженных сил Армении, расположенными в противоположном направлении.

Как сообщает Минобороны, на указанном направлении подразделениями нашей армии приняты ответные меры.

Кроме того, армянские незаконные вооруженные формирования, действующие на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, пытались прорыть новые траншеи для подхода к позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Ходжавендского района.

В результате срочных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно прекращены.

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