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Начался визит делегации НПКПЧ ОИС в Гянджу

Начался визит делегации НПКПЧ ОИС в Гянджу

По приглашению азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой делегация во главе с председателем НПКПЧ ОИС Мухаммадом Лавалом Сулейманом находится с визитом в Гяндже для проведения мониторинговой миссии.

Делегация в 10.00 часов будет находиться в городе Гяндже на территориях, пострадавших в результате ракетных ударов вооруженных сил Армении, и проведет мониторинг на находящихся там объектах, передает АПА.

Предполагается ознакомление с проводимыми на этих территориях реконструкционными работами. Планируется также посещение парка Победы,и проведение встречи с пострадавшими от армянского террора.

 

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