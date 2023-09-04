СМИ сообщают об ударе БПЛА по зданию ФСБ в Курской области

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3 сентября город Курчатов Курской области России подвергся атаке беспилотника. Об этом в Telegram сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт. Он утверждает, что беспилотник был украинский.

«В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры», – написал Старовойт.

При этом источники издания «Бабель» в военной разведке Украины говорят, что здание, куда попал БПЛА, как раз и принадлежит российским силовикам, а именно – Федеральной службе безопасности РФ.

Отметим, что в Курчатове находится Курская АЭС.