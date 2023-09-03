Завершился визит делегации НПКПЧ ОИС в Агдамский район (обновлено, фото)

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20:16 Делегация НПКПЧ ОИС посетила кладбище Гарагаджы и Аллею шехидов в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Сотрудники Аппарата омбудсмена и делегация НПКПЧ ОИС провели мониторинг на кладбище Гарагаджы и Аллее шехидов в Агдамском районе.

Гостям сообщили, что во время оккупации кладбища были разрушены армянскими вандалами. Они раскапывали могилы и оскорбляли тела покойников. Надгробия были разрушены и вывезены с территории. Кроме того, было отмечено, что до оккупации на территории Аллеи шехидов был парк. Здесь похоронены в осном те, кто погиб в Ходжалы. Здесь же находятся могилы наших национальных героев.

Визит делегации завершился. Последним объектом, который они посетили, была Джума-мечеть.

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19:10 Делегация НПКПЧ ОИС посетила разрушенное кладбище в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Сотрудники Аппарата омбудсмена и делегация НПКПЧ ОИС посетили кладбище Гияслы в Агдамском районе.

Гостям сообщили, что во время оккупации могилы подверглись вандализму, а надгробия были снесены и вывезены.

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18:43 Начался визит делегации НПКПЧ ОИС в освобожденный от оккупации Агдамский район.

В поездке участвуют делегация во главе с председателем НПКПЧ ОИС Мухаммадом Лавалом Сулейманом, находящаяся с визитом в нашей стране по приглашению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Сабины Алиевой, и сотрудники Аппарата омбудсмена, сообщает АПА.