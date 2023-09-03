Армяне обстреляли наши позиции на двух направлениях

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С 21:15 2 сентября до 01:45 3 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли Басаркечярского района и Мартирос района Пашалы с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях.