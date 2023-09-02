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Главное Мир

В Ираке в результате ДТП погибли 18 человек

В Ираке в результате ДТП погибли 18 человек

Не менее 18 человек, большинство которых были паломниками из Ирана, погибли в результате ДТП к северу от Багдада. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в больнице.

Согласно их информации, два микроавтобуса столкнулись незадолго до полуночи в пятницу. Среди погибших 14 человек были гражданами Ирана. Ранения получили 15 человек.

Автобус направлялся в город Кербела, где идет подготовка к массовым мероприятиям в день Арбаин, связанный с одной из самых скорбных и почитаемых среди мусульман-шиитов всего мира датой – 40-м днем с момента мученической смерти в 680 году под Кербелой шиитского имама Хусейна. В 2023 году Арбаин начнется вечером 5 сентября и продлится сутки.

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